Les entreprises procèdent régulièrement à des évaluations internes des produits de leurs concurrents, mais nous avons rarement l'occasion de les lire.Le litige en cours entre Apple et Epic Games révèle cependant toutes sortes de secrets industriels, comme cette critique de Microsoft envers The Last of Us : Part II. Elle a été rédigée par deux employés de la Xbox Portfolio Team.D'une manière générale les employés ont beaucoup apprécié le jeu le décrivant comme un type d'expérience dont les développeurs de jeux narratifs devraient s'inspirer pour leurs personnages, dialogues ect... Cependant, ils sont extrêmement critiques à l'égard des combats : "Naughty Dog n'arrive toujours pas à faire des gunfights décents dans aucun de ses jeux, et celui-ci ne fait pas exception. Heureusement pour eux, il s'inscrit dans le thème du jeu et pousse le joueur à utiliser la furtivité de manière frontale."La critique poursuit en critiquant le système de changement d'arme, avant de conclure que "toutes les équipes n'ont pas le talent ou l'argent pour produire un tel jeu".