Les vieux briscards se souviendront sûrement de la Game Boy Color avec son imprimante monochrome, sortie il y a un bonne vingtaine d'années. Nintendo, récidive avec cette fois la Switch et proposera donc une imprimante pour immortaliser ses plus beaux moments de jeux.L'imprimante est fabriqué par Fujifilm.C'est déjà en préco, avec une coque Pikachu sur la Fnac

posted the 04/24/2021 at 06:38 PM by leblogdeshacka