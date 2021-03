Je n'ai pas encore de Hot Toys, mais elle me donne envie bordel!!Je pense quand même me prendre la Batman Forever et peut être un jour celle-ci.À l'intérieur de la boîte , nous retrouverons :Une tête sculptée de Christian Bale dans le rôle de Bruce Wayne dans le film avec une expression faciale précise, des rides détaillées et un grain de peauUne tête masquée Batman interchangeable avec trois parties inférieures interchangeables de visages capturant les expressions faciales de Christian BaleLe corps nouvellement développé avec 30 points d'articulations représente naturellement le physique musclé de BatmanEnviron 32 cm de hauteurSix pièces de mains gantées interchangeables comprenant:Une paire de mains détenduesUne paire de poingsUne main droite pour tenir BatarangUne main gauche pour tenir une bombeChaque tête sculptée est spécialement peinte à la mainCostume:Une combinaison finement ajustéeUne cape de couleur noire (intégrée avec un fil pliable)Une ceinture utilitaire avec boucleUne ceinture utilitaire interchangeable entièrement équipée avec boucleUne paire de gantelets d'avant-brasUne paire de bottes de couleur noireArmes:Deux Batarangs sur clip ceinture (amovibles)Une bombeAccessoires:Un ensemble de harnais et de ceinture d'escalade completsUne cagouleUn communicateur tout-en-un et ordinateur de pocheSupport de figurine spécialement conçu avec plaque signalétique