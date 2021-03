Vive le demat.Le Playstation Store de la PS3, PSP et PS Vita fermera ses portes cet été selon une source proche du site TheGamer. En effet le 2 Juillet devrait signer la fermeture des stores PS3 et PSP, tandis que le 27 signerait celui de la PS Vita.Si vous possédez l'une des trois consoles et que vous avez toujours voulu télécharger un jeu spécifique, c'est le moment. Nul doute que le prix des jeux physiques augmentera une fois que les magasins cesseront d'exister.