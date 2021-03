Le prochain film de Zack Snyder, Army of the Dead, prévu sur Netflix en Mai s'offre un artbook collector en exclusivité sur forbidden planet.Malheureusement, celui-ci n'a pas eu le temps d'être en ligne suffisamment de temps, car il est actuellement en rupture de stock.Limitée à seulement 500 exemplaires monde, cet artbook en plus de nous proposer une belle lithographie, il est signé de la main de Zack Snyder.Il reste du stock sur la version classique