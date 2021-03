Si comme moi, vous avez quelques problèmes lorsque vous recevez vos colis, comme des livres défoncés, des statues cassées et autres bonnes choses car le facteur se dit que ça passe.Récemment, j'ai reçu des colis dans la boîte aux lettres et comme vous pouvez le constater, le facteur à bien chargé la boîte aux lettres. Alors que j'étais à la maison, il n'a même pas cherché à sonné à la porte, rien.Donc, en ce moment je cherche une solution, et j'ai peut être trouvé. Je suis tombé sur le site boks.Le système de Boks est relativement simple, il suffit de prendre une boîte à colis et de suivre les différentes étapes. En plus la société est Française, basé à Toulouse.Donc, grâce à cette boîte, nous pouvons sécurisé nos colis et aussi avoir une bonne livraison, ou en tout cas pas des colis mis à l'arrache dans la boîte aux lettres.Étape 1:Il suffit de générer un code d'ouverture pour le livreurÉtape 2 :Renseignez le code dans votre adresse de livraisonÉtape 3 :Votre livreur votre colis dans la boksÉtape 4 :Et enfin on récupère le colis quand on le souhaite-La boîte est entièrement sans fil-ECompatible avec 100% des transporteurs et commerçants-EApplication mobile gratuite à vieEn plus la boîte à colis se fixe partout d'après les photos que j'ai pu voir sur le net.Le gros plus est que cette box fonctionne sans fil. Pas besoin de faire des travaux pour utiliser la boksONE.Les dimensions de la boksONE sont 70 x 40 x 37 cm, pour un poids de 17 Kg.D'après vous, est-ce une bonne solution pour réceptionner les colis sans trop de casse ?Car le coût est assez élevé, 300€ pour la box