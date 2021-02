Le réalisateur Andy Muschietti vient de révéler l'actrice qui jouera le rôle de Supergirl dans le film The Flash. Avec en bonus, ce qui ressemble au costume de la Kryptonienne, vous pouvez constater, que le costume ressemble énormément au costume du Superman de Henry Cavill.L'actrice qui jouera le rôle de Kara/Supergirl est Sasha Calle, qui as eu le rôle devant 425 autres actrices.

