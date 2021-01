La MGM (re re re) date le nouveau James Bond, No Time to Die.Petit rappel historique, le dernier Bond avec Daniel Craig devait à l'origine sortie, le 14 Février 2020, petit décalage pour une sortie le 8 Avril. Suite à la flambée de la pandémie, la MGM décale le film de plus mois, pour une nouvelle sortie en Novembre 2020. Malheureusement, la pandémie circule toujours et une nouvelle date arrive, le 31 Mars 2021. Faute de changement à ce jour, la MGM annonce une nouvelle date de sortie, le nouveau Bond est attendu pour le mois d'Octobre 2021.