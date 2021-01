Le collector se dévoile et le leak était dans le vraiÀ l'intérieur, nous retrouverons :-Le jeu-Une figurine de Chris-Une Map-Une malle-Un Steelbook-Un artbook-Du DLC'sPas de prix mais une date de sortie prévue pour le 7 Mai 2021Gros bonus pour les possesseurs de PS5, une démo est disponible dès maintenant !!

posted the 01/21/2021 at 10:09 PM by leblogdeshacka