Après un premier film, sorti dans les années 90 avec Robin Williams, devenu culte, puis deux suites avec Dwayne Johnson, Jack Black et la sublime Karen Gillian qui ont cassé la baraque.Voici venir un nouveau Jumanji cette année.1869, avant les événements du premier film. Le film révélera enfin comment le jeu maudit est né et les aventures des premières personnes qui ont joué à Jumanji.En attendant la suite avec Dwayne Johnson, Karen Gillian, qui devrait arriver en 2021-2022.

posted the 01/19/2021 at 10:04 AM by leblogdeshacka