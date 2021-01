Après avoir joué des heures au jeu, (que je n'ai pas fini encore), une figurine du héros est disponible en préco pour 199.99€.Les fans du jeu seront ravi de voir enfin une figurine. Après avoir lu l'artbook, je vais sans doute me prendre cette figurine.La figurine est en polyrésine, elle mesure environ 22cm de hauteur et est conçue par Level52 Studios.Par contre, le prix est de 199.99€

posted the 01/16/2021 at 05:43 PM by leblogdeshacka