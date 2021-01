En attendant sa sortie, le jeu Returnal se dévoile avec un peu de gameplay.Returnal vous plongera dans la peau de Selene, une astronaute prise au piège dans une boucle temporelle et qui devra survire sur une planète hostile.Le jeu es en préco pour 62.99€ avec 15€en CC et un DLC chez la FNAC.

posted the 01/13/2021 at 11:56 AM by leblogdeshacka