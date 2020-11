Les joueurs qui possèdent le jeu sur PlayStation 4 ou sur Xbox One pourront bénéficier gratuitement de la mise à niveau vers les plates-formes nouvelles générations*. Les joueurs qui effectueront la mise à niveau verront leurs profils de joueur et leur progression être transférés vers les nouvelles plates-formes pour qu'ils puissent reprendre là où ils s'étaient arrêtés. De plus, le jeu est compatible en multiplateforme : c'est-à-dire que les joueurs sur PS5™ pourront jouer avec leurs amis qui jouent sur PS4™ et ceux sur Xbox Series X|S pourront jouer avec leurs amis qui jouent sur Xbox One.

Kate Bishop débarque dans Marvel's Avengers le 8 Décembre, on y affrontera le Super-Adaptoïde.Les missions de failles tachyoniques introduites il y a quelques semaines via les différents Terminaux de missions des joueurs les ont menés à cette nouvelle opération ''Aux prises avec l'AIM''. Dans cette mission, Kate Bishop, archère et gymnaste hors pair, réapparaît après son enquête sur la disparition de Nick Fury et de son mentor Clint Barton, alias Hawkeye. Alors qu'elle est en train d'élucider le mystère de l'apparition de failles tachyoniques, qui modifient le temps, elle découvre le nouveau plan diabolique de l'AIM et décide de collaborer une nouvelle fois avec les Avengers.''Aux prises avec l'AIM'' commence juste après la conclusion de la campagne ''Rassemblement'' et représente la première moitié de l'arc narratif des deux Hawkeyes. Le Hawkeye incarné par Clint Barton fera son entrée début 2021 pour conclure l'arc du duo et préparer l'arrivée du contenu suivant dans l'Initiative Avengers.