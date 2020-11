Soyez témoin et lisez tout sur la saga de science-fiction primée qui a changé les jeux vidéo pour toujours. La belle et vaste trilogie The Art of the Mass Effect: Gear Store Exclusive Blue Foil Edition retire les rideaux et vous donne un regard exclusif dans le temps et les coulisses.

FONCTIONNALITÉS

Production limitée à seulement 300

Comprend l'art et les commentaires

Spécial exclusif BioWare Gear Store: traitement de la feuille bleue sur le logo

Couverture rigide

Pages: 264

Cet article est en prévente. L'expédition commence en mars 2021.

Créé en partenariat avec Dark Horse Comics

L'HISTOIRE DE L'UNIVERS

Développée avec des œuvres d'art jamais vues auparavant, cette nouvelle édition plonge plus profondément que jamais dans la trilogie Mass Effect.



Il contient un nouveau matériel complet des DLC pour les trois jeux, y compris le " Lair of the Shadow Broker " primé de Mass Effect 2 et le favori des fans " Citadel " de Mass Effect 3.



Découvrez l'évolution des extraterrestres, des planètes, des vaisseaux et de la technologie qui définissent cet univers de science-fiction emblématique, alors que les développeurs qui ont donné vie au chef-d'œuvre de BioWare vous emmènent des premiers croquis de conception aux rendus finaux méticuleux.



Débordant d'art conceptuel et de commentaires , cette édition étendue est le compagnon ultime de l'une des plus grandes séries de l'histoire du jeu!



Obtenez cette couverture de variante spéciale avec un logo en aluminium bleu - uniquement dans la boutique BioWare Gear.

A peine annoncé, que voilà un artbook en édition très limitée, seulement 300 exemplaires pour ce livre de Mass Effect Trilogy.Uniquement disponible sur le store de Bioware pour $40 sans les frais de port.