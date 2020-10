Borne d'arcade Atgames Legend Ultimate

Une machine d'arcade pleine grandeur et extensible conçue pour toute la famille!

Legends Ultimate inclut 300 de vos jeux préférés dans une machine d'arcade pleine grandeur et extensible conçue pour les joueurs de tous âges, niveaux de compétences et préférences de jeu. Avec des fonctionnalités de jeu en nuage, des centaines de titres de premier plan avec un accès à d'innombrables ressources, une connectivité, des commandes de qualité arcade et des options d'intégration de jeu personnalisées, vous pouvez jouer à vos jeux préférés comme vous le souhaitez sur cette nouvelle plate-forme étonnante. Avec un temps d'assemblage d'environ 10 minutes et des modules complémentaires tiers pour le matériel et les jeux, cette nouvelle plateforme d'arcade fait tout. Une API ouverte et un kit de développement permettant une personnalisation facile par des développeurs tiers.



ArcadeNet ™

ArcadeNet ™ est le premier service de jeux d'AtGames conçu exclusivement pour Legends Ultimate Arcade. Chaque jeu de cette bibliothèque d'abonnements en croissance constante est optimisé pour les contrôles de qualité matérielle et d'arcade hautes performances de Legends Ultimate Arcade. Grâce à ses serveurs dédiés, ArcadeNet ™ prend en charge la lecture instantanée de tous les jeux de la bibliothèque, sans avoir à attendre les téléchargements.



BYOG ™

BYOG ™, qui signifie Bring Your Own Game, vous permet de jouer à des jeux issus de vos plateformes de service de distribution numérique de jeux vidéo sur PC préférées sur Legends Ultimate Arcade. Grâce à l'application gratuite AtGames, vous pouvez diffuser votre bibliothèque de jeux directement à partir de services populaires tels que Steam, Epic Games, Uplay, Origin, Blizzard, etc., à l'aide de votre propre ordinateur et de votre réseau interne (à venir). Mieux encore, pour seulement 1 USD de l'heure et pour un achat d'au moins 10 heures, vous pouvez également diffuser votre bibliothèque de jeux numériques en temps réel depuis l'un de nos centres de distribution optimisés directement vers Legends Ultimate Arcade. Le choix t'appartient!



Périphériques HDMI / USB

Les connecteurs HDMI / USB situés à l'avant gauche du panneau de commande permettent aux utilisateurs d'ajouter des jeux via des clés USB et de se connecter à des appareils AtGames existants, tels que Blast! ™ et Boom! ™, dans leurs armoires. Cela permet aux jeux de vos dongles Blast! ™ et de vos consoles Boom! ™ de jouer directement sur Legends Ultimate, avec leurs commandes d'arcade. Les périphériques USB non AtGames tels que les contrôleurs filaires Xbox ONE ou PS4 peuvent utiliser leurs contrôles existants et utiliser l'écran haute résolution de Legends Ultimate.



Commandes Classiques

Authentique panneau de commande de style arcade comprenant deux manettes de jeu, six boutons d’action par joueur, une boule de commande haute performance et deux fileurs.



SDK Pour Les Développeurs

AtGames propose un kit de développement logiciel (SDK) pour toute personne intéressée. Ce kit de développement logiciel vous permet de développer vos propres applications à utiliser sur l’arcade domestique AtGames Legend Ultimate.



Quelques jeux :



- Adventure

- Aladdin

- Asteroids®

- Asteroids® Deluxe

- Bad Dudes vs. Dragon Ninja

- Black Widow

- Bloody Wolf / Battle Rangers

- Break Thru

- BurgerTime™

- Burnin’ Rubber™

- Centipede®

- Choplifter!™

- Crystal Castles®

- Donald in Maui Mallard

- Express Raider / Western Express

- Fighter’s History

- Fighter’s History Dynamite / Karnov’s Revenge

- Fix-It Felix, Jr.

- Gravitar®

- Heavy Barrel

- Joe & Mac 2: Lost in the tropics

- Joe & Mac Returns

- Joe & Mac: Caveman Ninja

- Jumpman Junior™

- Karate Champ

- Lock ‘n’ Chase

- Lunar Lander

- Magical Drop / Chain Reaction

- Magical Drop III

- Major Havoc

- Millipede®

- Missile Command®

- Peter Pepper’s Ice Cream Factory

- Pong®

- Side Pocket

- Super Breakout®

- Super Burger Time

- Super Real Darwin

- Super Star Wars

- Super Star Wars: Return of the Jedi

- Super Star Wars: The Empire Strikes Back

- Tempest®

- Tetris®

- Tetris® Plus 2

- The Astyanax

- The Jungle Book

- The Lion King

- Tron

- Warlords®

- Yars’ Revenge

Il y a des bornes d'arcades en promo sur Amazon et une en préco sur la Fnac.Dire que j'avais une borne d'arcade, une vraie, avant que mon père ne la jette à la poubelle !!!! FNAC 899.99€ Amazon à partir de 269.99€ au lieu de 499.99€