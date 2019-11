Le retour tant attendu de cette légendaire série est enfin arrivé !







Deep Silver et YS Net Inc. célèbrent un jour qui marquera l’histoire du jeu vidéo, un jour que beaucoup pensaient ne jamais voir arriver : la sortie de Shenmue III !



Yu Suzuki, CEO de YS Net et créateur de la série, s’est récemment exprimé au travers d’une vidéo dans laquelle il partage ses pensées quelques heures avant la sortie du jeu:



“Merci infiniment pour votre soutien durant ces 18 années, depuis Shenmue II… J’espère de tout mon cœur que Shenmue III sera tout aussi spécial pour vous. Sincèrement, merci !”







Shenmue III :



Incarnez Ryo Hazuki, un jeune japonais de 18 ans spécialiste en arts-martiaux, dans sa quête pour venger la mort de son père.



Dans ce troisième opus de la saga Shenmue, Ryo cherchera à résoudre le mystère qui se cache derrière le Miroir du Phénix, un artefact recherché par l’assassin de son père. Son périple vous fera traverser une représentation immersive de la Chine rurale, qui fourmille d’activités dans de magnifiques paysages.







“Lan Di, affronte-moi ! Je vengerai mon père !”







Caractéristiques:



Un des jeux les plus attendus de l’histoire par Yu Suzuki, le développeur de légende.







Une aventure épique – découvrez le monde fascinant et magique de Shenmue.





Un monde animé et débordant de vie – Explorez l’intérieur et l’extérieur des immeubles, lancez-vous dans des jobs à mi-temps, jouez à des jeux d’arcade, échangez et interagissez avec les habitants des différentes destinations en Chine.





Actions et Combats – Mettez votre entraînement et vos nouvelles compétences à profit dans des combats libres et des Quick Time Events intenses.





Résolvez le mystère – Discutez avec des personnages hauts en couleur et atypiques et suivez les pistes données par ceux qui détiennent les réponses à propos du mystérieux Miroir du Phénix.









A propos de Shenmue III :







• Titre – Shenmue III



• Genre – Action-Aventure



• Nombre de joueur – Mode solo



• Plateforme – PS4 / PC



• Moteur – Unreal Engine 4



• Sortie – Disponible maintenant !

l'embargo est fixé a ce soir et non au 21