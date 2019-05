Voici une Information concernant la Saga InFAMOUS :Hier était le dixième anniversaire d'inFAMOUS, le premier jeu de la franchise qui a fait ses débuts le 26 mai 2009. Pour célébrer cela, Sucker Punch a décidé de tweeter un fil d'information sur l'histoire du titre original. Les résultats regorgent de faits et de vidéos sur le développement :- À l'origine, le jeu devait s'appeler True Hero, bien que Sucker Punch avait beaucoup d'autres noms.- Tu pouvais passer du super-héros au civil.- Vous pourriez personnaliser les bâtiments pour réaménager les quartiers et rendre les civils heureux.- Le protagoniste s'appelait à l'origine Gearwolf- Les personnages s'expriment dans une langue imcompréhensible- Des caractéristiques de personnalisation de l'éclairage, comme les coiffures et les costumes, devaient être incluses.- Le héros pouvait utiliser des pouvoirs télékinétiques pour lui apporter des objets, qu'il pouvait ensuite utiliser comme armes- Il allait y avoir des circuits pour les véhicules, comme les motos.- L'équipe de développement a expérimenté la capacité de "patiner" en utilisant un bouclier énergétique invisible.- En prime, la voix de Zeke est toujours utilisée comme boîte vocale sortante de Sucker Punch.C'est toujours intéressant de voir le processus de développement initial d'un jeu et les caractéristiques qui ont été introduites, puis jetées par la suite à mesure que le processus de développement progresse. Il est intéressant de noter à quel point inFAMOUS était à l'origine censé être un jeu héroïque, avant que l'équipe de développement ne décide de créer le système Karma plus ambigu sur le plan moral. Pour rappel, le Studio Sucker Punch travaille actuellement sur le jeu Ghosts of Tsushima...Source : https://www.dualshockers.com/infamous-10-years-sucker-punch/