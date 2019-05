Voici une Rumeur concernant le jeu Gears of War 5 :Le jeu sortirait le 10 septembre prochain. Voici ce qui serait sa box :Plus qu'à attendre une officialisation...Source : https://www.resetera.com/threads/possible-leaked-gears-5-box-art-and-release-date-september-10th.116646

posted the 05/13/2019 at 12:15 PM by link49