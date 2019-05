Voici une Information autour du jeu Final Fantasy VII Remake :On commence par Cloud :A gauche, la version 2015 et à droit,la version 2019. Pour mieux se rendre compte :Cloud n'a plus l'air anorexique. On passe ensuite à Barett version 2015 :Et en 2019 :Pour rappel, voici le trailer diffusé lors du PSX 2015 :Et celui diffusé hier lors du State of Play :Square-Enix n'a pas chômé en 4 ans.MAJ : Square-Enix précise que le jeu sortira bien en plusieurs parties :En attendant plus de précision…Source : https://twitter.com/RedMakuzawa/status/1126650355851206656