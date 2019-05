Voici des Rumeurs concernant la Ps5 :Sony aura réalisé un meeting dernièrement, comme le suggéraient les photos suivantes :Ils y auraient annoncé quelques caractéristiques de la future Ps5 :- 8 core Zen 2, cadencé à 3,2 Ghz- PU Navi personnalisé, 56CU, 1.8Ghz, 12.9TF, co-conçu par AMD et Sony- 24 Go de RAM- Rétrocompatibilité PS4, en sachant que le mode Boost serait en cours d’élaboration- Les jeux PS3 resteraient uniquement disponibles en passant par le PS Now- Sony souhaiterait proposer une machine équilibrée, tout en étant une machine haut de gamme- Pas de PS VR 2 évoquéEn attendant bien évidemment une officialisation de la part de Sony...Source : https://mp1st.com/news/rumor-ps5-specs-listed-based-off-on-sony-meeting

Who likes this ?

posted the 05/09/2019 at 08:42 AM by link49