Voici une Information autour du jeu Astral Chain :VGC a publié l'interview complète avec Atsushi Inaba, responsable du studio PlatinumGames. Dans ce cadre, Inaba a discuté de la prochaine exclusivité Nintendo Switch de la part du Studio. Tout d'abord, interrogé sur les ambitions de ce projet, Inaba a déclaré :« Pour Astral Chain , nous voulions vraiment nous concentrer sur deux choses. Nous avons l'habitude de jouer à des jeux d'action avec un seul joueur, mais dans ce jeu particulier, vous contrôlez également un monstre en même temps. Vous devez donc vous concentrer sur le contrôle de deux personnages. C’est vraiment une évolution de certains des jeux d’action que nous avons construits dans le passé.Pour reprendre les débuts de ce projet il y a plusieurs années, nous avons dû faire face à de nombreux pièges et défis tout au long de notre parcours. Mais c’est une expérience unique et originale qui correspond exactement à ce que nous souhaitions être avec l’idée de base de «l’action synergétique». En plus de cela, nous voulions vraiment que ce projet fasse de Taura-san l’un de nos nouveaux administrateurs prometteurs et qu’il soit reconnu. Parce que Platinum n’est pas un Studio avec un ou deux réalisateurs : C’est un studio composé de plusieurs réalisateurs, qui ont tous leur propre vision. »On a ensuite demandé à Inaba s'il existait des liens avec Scalebound, un jeu annulé sur Xbox One, car certains pourraient penser que le jeu à deux personnages est similaire. Cependant, cela ne semble pas être le cas. Inaba a déclaré :« Je ne peux pas entrer dans les détails sur le fonctionnement des différents systèmes de jeu d'Astral Chain ​​et de Scalebound, mais ils sont tous les deux très différents. Tout sentiment de similitude entre les deux projets n’est pas vrai. Tout est dans votre imagination! »Pour rappel, le jeu sortira le 30 août prochain...Source : https://nintendoeverything.com/platinumgames-talks-astral-chain-says-its-not-connected-to-scalebound