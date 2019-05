Voici une Information autour du jeu Final Fantasy VII Remake :Un tweet curieux de Square Enix permet à certains de spéculer sur le fait d’avoir de nouvelles informations sur le jeu Final Fantasy VII lors du prochain State of Play :Cette spéculation provient du compte Twitter officiel de Square Enix, où plus tôt aujourd'hui, ils avaient posté une capture d'écran du jeu où on pouvait voir Cloud regarder un Chocobo :Shinji Hashimoto a cité le tweet de PlayStation au sujet de sa présentation sur l’état de jeu avec un simple «Oh. Vous venez », ce qui nourrit encore plus ces spéculations. Réponse demain…Source : https://www.dualshockers.com/final-fantasy-vii-remake-playstation-state-of-play-tease