Voici le dernier Top France :Le jeu Days Gone entre donc à la première place, et à la troisième avec son édition spéciale, et New Super Mario Bros. U Deluxe et Mario Kart 8 Deluxe perdent trois places. A noter que Mortal Kombat 11 n’apparaît que sur Ps4, à la deuxième place...Source : http://www.sell.fr