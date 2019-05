Voici des Rumeurs autour, entre autres, du jeu Cadence of Hyrule :Nous n'avons pas encore de date de sortie pour Cadence of Hyrule, excepté un vague Printemps 2019. Bien que nous n'ayons toujours pas de date précise, il semblerait que nous puissions avoir le titre ce mois-ci. Nintendo a envoyé un message "À quoi s'attendre en mai!" dans certaines régions, et inclus dans l'email Cadence of Hyrule. Ce serait certainement bien de voir le jeu sortir ce mois-ci, mais techniquement, Nintendo a jusqu'au 20 juin pour lancer le jeu, car l'été ne débute que le 21 juin 2019.De plus, chaque mois, Nintendo ajoute une nouvelle vague de jeux NES au service Nintendo Switch Online pour les abonnés. Cela continuera encore une fois en mai et nous ne savons pas quel jeux seront disponibles. Cependant, le propre site Web de Nintendo semble avoir dévoilé sa gamme plus tôt. Le site répertorie les jeux suivants comme titres à venir :- Donkey Kong Jr.- Clu Clu Land- VS. ExcitebikeNintendo devrait confirmer tout ça dès la semaine prochaine...Sources : https://www.gonintendo.com/stories/334650-nintendo-features-cadence-of-hyrule-in-their-what-to-expect-in-m et https://nintendoeverything.com/official-website-seemingly-reveals-nintendo-switch-online-nes-games-for-may-2019