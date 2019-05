Voici une Information concernant la Ps5 et la Xbox Sxarlett :La directrice générale d'AMD, Lisa Su, aurait peut-être laissé entendre que la PlayStation 5 de Sony ou la prochaine Xbox de Microsoft devrait faire l’objet d’une version 2020. Comme beaucoup d’entre vous le savent, la société AMD propose également des solutions semi-personnalisées. La PS4 et la Xbox One sont actuellement alimentées par un processeur AMD multi-cœurs. Les deux consoles ont été lancées en 2013 et sont entrées dans la phase finale de leur cycle de vie. Les fans sont enthousiasmés par les prochaines consoles de nouvelle génération, et bien que de récentes rumeurs prétendent que la PlayStation 5 et la prochaine Xbox seront commercialisées l’année prochaine, Sony et Microsoft n’ont pas encore officiellement annoncé leurs consoles.Une version 2020 pour les deux consoles est une hypothèse, mais dans le dernier bilan financier d’AMD, la PDG Lisa Su aurait très bien fait allusion à une sortie l’année prochaine pour la Ps5 ou la prochaine Xbox, peut-être les deux :« Alors, oui, nous sommes très heureux de notre partenariat et de l’extension de notre partenariat avec Sony sur leurs consoles de nouvelle génération », a-t-elle déclaré à propos des futures activités semi-personnalisées. « Comme nous le voyons, l’activité semi-personnalisée à ce stade, nous pensons toujours qu’elle va baisser considérablement en 2019, à environ 20% de plus. Et alors que nous entrons en 2020, sans parler de client spécifique, nous pensons que la semi-personnalisation reviendra à une activité de croissance pour nous en 2020 et au-delà. »Nous pouvons déduire qu'AMD s'attend à une croissance de son activité semi-personnalisée l'année prochaine en raison du lancement de la PlayStation 5 et.ou de la prochaine Xbox. Sony a déjà indiqué qu’il ne sortirait pas la prochaine console PlayStation d’ici avril 2020 et que, suivant la tendance actuelle de Sony, la PlayStation 5 pourrait très bien être lancée d’ici la fin de l’année prochaine. Un peu plus tôt cette semaine, nous avions déjà expliqué à AMD que la PS5 emporterait une "sauce spéciale".On aura peut-être une officialisation de tout ça à l'E3 2020...Source : https://wccftech.com/amd-ceo-lisa-su-hints-at-2020-release-for-playstation-5-or-microsofts-next-xbox