Voici une Information concernant le jeu Days Gone :En plus du Royaume-Uni, le jeu se classe à la première place sur les marchés australiens et néo-zélandais.Et il est également premier au Japon selon les différentes enseignes. Faute de chiffre sur ce marché, Golden Week oblige, il faudra patienter la semaine prochaine, à moins que Sony ne communique des chiffres avant....Source : https://www.resetera.com/threads/days-gone-ot-a-deacon-of-hope.113142/page-104

posted the 05/03/2019 at 11:22 AM by link49