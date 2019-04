Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Après, la MAJ 1.05 ce week-end, le jeu accueille aujourd’hui sa MAJ 1.06. Elle pèse 132 Mo et 10 minutes sont nécessaires pour copier les données sur votre console. Elle corrigerait entre autres les quelques problèmes de son, en plus de quelques bugs, et améliorait la stabilité du jeu. Cependant, il semblerait que cette MAJ fasse crasher chez certains le jeu plus souvent. Reste à voir si dans les prochains jours, un nouveau Patch corrige cela…Source : https://games-guides.com/days-gone-patch-notes-1-06-new-update-released/