Voici une Information concernant la Saga Metal Gear Solid :Les teasers et les spéculations sur de nouveaux projets Metal Gear sont monnaie courante, même depuis le départ de Hideo Kojima de Konami, mais aucune d’entre elles ne s’est réellement concrétisée. Nous avons une autre teaser aujourd’hui, de la part de Donna Burke.Donna Burke est une chanteuse et chanteuse australienne qui a contribué aux bandes sonores des jeux Metal Gear Solid : Peace Walker et Metal Gear Solid 5 : The Phantom Pain, en plus de prêter sa voix pour le iDroid dans The Phantom Pain et Ground Zeroes, et ayant interprété les reprises de plusieurs chansons de Metal Gear pour des bandes sonores vocales publiées séparément.Alors, qu'est-ce qu'elle tease exactement? Récemment, elle est allée sur Twitter pour teaser un "projet secret", qu'elle a ensuite poursuivi avec un "vous a fait attendre, hein?". Son tweet indique également que quelque chose en rapport avec le projet - probablement plus d’informations sur quoi que ce soit - est pour bientôt. Le scénario le plus probable est qu’elle enregistre une autre bande-son de série ou se prépare pour un concert à venir, et pour un nouvel opus, même si les chances sont minces, mais sait-on jamais.Il n'y a pas si longtemps, David Hayter et Robin Atkin Downes - les voix de Solid Snake et de Kaz Miller respectivement - ont clairement indiqué qu'il n'y avait pas de projet Metal Gear en chantier, même s'ils espéraient que quelque chose serait annoncé prochainement...Source : https://gamingbolt.com/metal-gear-related-project-possibly-being-teased-by-singer