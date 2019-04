Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Aimez-les ou détestez-les, les scores de critiques sont un gros problème. Vous pouvez dire qu'elles sont inutiles ou qu'elles distraient des conversations plus importantes sur la critique du jeu - et c'est correct - mais il est indéniable que beaucoup de gens se soucient de ce nombre très important. Besoin d'une preuve? Jetez simplement un coup d’œil à la récente débâcle des critiques de Days Gone.Days Gone a à l'instant un Moyenne de 72/100 sur Metacritic, ce qui, selon certains, est un désastre. Pourquoi? Comment? Quand avons-nous décidé que 7 est plus proche de 0 que 10? En tant que critique assez expérimenté moi-même, c'est une notion qui me fait perdre la tête. On ne peut pas donner un 7/10 à un jeu sans que les gens insinuent que c'est un échec, et c'est ridicule.Maintenant, regardez, il y a beaucoup de choses qui entrent dans cette façon de penser. Pour commencer, les jeux ne sont pas bon marché, surtout si vous avez un budget serré. Si vous demandez 60 euros pour une nouveauté, vous voulez probablement le meilleur, et si un jeu est couvert de 8, 9 et 10/10, vous vous sentirez mieux à propos de votre achat. Mais même dans cet esprit, pourquoi le 7 est-il devenu le moment où vous attendez une vente ou ignorez totalement le jeu? 7 n'est pas censé être bon? Pas génial, certes, mais toujours bon? Ça vaut le coup? Un jeu solide?Vous voyez, 5/10 devrait être le score moyen, pour des raisons évidentes, mais ce n'est tout simplement plus le cas. En réalité, 7/10 est plus ou moins la moyenne parce que la plupart des jeux entrent dans cette catégorie. Juste bien. Pas génial, juste bien. Et cela signifie que tout le monde tient à couvrir à peu près les mêmes jeux - ceux qui font le plus de bruit, ceux qui intéressent le plus leur public.En faisant cela, vous réduisez de manière significative la portée des notes. Si un jeu fait des vagues, c'est généralement parce qu'il semble prometteur et surprise, de nombreux jeux prometteurs se révèlent plutôt bons. Nous nous retrouvons donc avec une abondance de 6, 7, 8 et 9, tous servant à déformer notre perspective de l’échelle de révision à 10 points.Pour en revenir à Days Gone, nous avons un jeu qui convient le mieux à tous - ce n'est tout simplement pas à la hauteur des nombreux titres qui se contentent des 8, 9 et 10. Cela vaut la peine de répéter qu'il n'y a rien de mal à cela et il est possible que vous avez tous apprécié le jeu d'au moins un jeu qui a eu des scores de critiques "médiocres" - mais en raison de la perspective biaisée, Days Gone est considéré comme un jeu médiocre, voire un fiasco.Bien sûr, vous pouvez toujours essayer de dire aux gens que les résultats des évaluations n'ont pas vraiment d'importance. Utilisez-les comme des lignes directrices, des outils pour vous aider à décider de la façon dont vous dépenser votre argent durement gagné. Mais alors, c’est l’Internet, donc c’est soit le Saint Graal du jeu, soit la plus grosse daube jamais offerte à une console...Source : http://www.pushsquare.com/news/2019/04/soapbox_710_is_a_bad_review_score_the_worlds_gone_mad