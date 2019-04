Voici une Information concernant la Xbox One :Winfuture a divulgué des détails sur la Xbox One S sans disque de Microsoft. La toute numérique Xbox One S répondra à la vision originale de Microsoft, à savoir un appareil reposant uniquement sur un support numérique et nécessitant une connexion haut débit pour accéder aux jeux. Selon Winfuture, la Xbox One S All Digital sera lancée au prix de 229,99 €. Elle sera livrée avec une seule manette sans fil Xbox One en couleur standard blanche et sera livrée avec des jeux préchargés. Ces jeux incluent Minecraft, Sea Of Thieves et Forza Horizon 3, avec davantage de jeux disponibles via le Store et le Game Pass. La Xbox One S All Digital prend en charge les formats Ultra HD et HDR 4 K et dispose d’un disque dur de 1 To. Son lancement est prévu sur le marché européen le 7 mai...Source : https://www.resetera.com/threads/xbox-one-s-all-digital-launch-details-and-price-leaked-leaked-may-7th-229%E2%82%AC.111332