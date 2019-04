Voici une Information autour du jeu Persona 5 :Atlus travaille actuellement sur plusieurs projets liés à Persona 5. À la fin du mois dernier, ils ont révélé le nom complet de Persona 5 R (Persona 5: The Royal). Ils ont également dévoilé un trailer qui promettait plus d'informations le 24 avril. Ce mois-ci, le site Web officiel de Persona 5 S a été mis à jour. a également promis plus d'informations à venir le 25 avril. Gearnuke a réussi à obtenir des informations exclusives sur Persona 5 : The Royal, Persona 5 S et Persona 5 A :- Version améliorée du jeu original avec un nouveau contenu- Il y a un "très long nouvel épilogue"- Nouveaux personnages faisant partie intégrante de l'histoire, y compris la fille vue dans la bande-annonce précédente- Il y aura une femme MC (qui n'est pas la fille de la bande-annonce)- Nouveaux Personas et Social Links- Le jeu contiendrait "une tonne de nouveau contenu"- Exclusivité Ps4- Atlus souhaitait une sortie mondiale mais cela ne sera pas possible à cause de la quantité de nouveaux contenus- Atlus travaillait sur un portage de Persona 5 sur Nintendo Switch, qui ne comportera pas les améliorations de Persona 5 : The Royal.- Il y aura cependant de contenu exclusif à cette version- La jeu est en préparation depuis quelque temps déjà- Il devait sortir plus tôt, mais le développeur Arc System Works était trop occupé avec Dragon Ball FighterZ et son contenu de Season Pass.- Le studio termine actuellement Granblue Fantasy Versus , qui devrait sortir plus tard cette année sur Ps4.- Apparemment, une petite équipe travaille sur le jeu en ce moment, le développement complet devant être plus important une fois le projet Granblue Fantasy Versus terminé.- Le jeu tournera sous le même moteur que Dragon Ball FighterZ, et supporté par la Nintendo Switch.Reste à voir si tout cela se concrétisera les 24 et 25 avril prochain...Source : https://gearnuke.com/persona-5-the-royal-persona-5-s-persona-5-a-report