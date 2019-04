Voici le Top Famitsu allant du 01 au 07 mars 2019 :Le jeu Super Dragon Ball Heroes : World Mission entre la première place, Sekiro : Shadows Die Twice sur Ps4 perd une place, New Super Mario Bros. U Deluxe perd deux places, Super Smash Bros. Ultimate perd une place, Pokemon : Let's Go, Pikachu!/Eevee! quitte le classement, Splatoon 2 gagne deux places, Mario Kart 8 Deluxe reste stable, et The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Super Mario Party réintègrent le classement…Passons maintenant au Top Hardware : La Nintendo Switch et la Ps4 restent stables…Source : https://www.famitsu.com/news/201904/10174581.html