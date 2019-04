Voici une Information autour du jeu Sekiro : Shadows Die Twice :Sekiro : Shadows Die Twice est le dernier jeu de FromSoftware, publié dans le monde entier et il semble que les ventes soient bonnes. Cependant, le jeu a également relancé une discussion sur les options de difficulté dans les jeux vidéo. Certains lui ont reproché sa difficulté impitoyable sans mode facile, un peu comme ses quasi-prédécesseurs dans la lignée de jeux Dark Souls. Mais contrairement à ces jeux, qui proposaient des fonctionnalités de coopération en ligne permettant aux joueurs de laisser des messages utiles ou de faire équipe avec d’autres pour vaincre des sections difficiles, Sekiro est une expérience purement solo avec aucune composante en ligne. Ceux qui veulent se rendre la vie plus facile font pouvoir le faire avec un mod récemment publié pour la version PC du jeu. Il ralentit le joueur et la vitesse du jeu, offrant aux joueurs plus de temps pour bloquer par exemple. Le mod ajoute également plusieurs autres fonctionnalités, notamment les curseurs FOV, le nombre d'images par seconde déverrouillé, la prise en charge des écrans grand écran 21/9 et une foule d'autres éléments. Vous pouvez en lire plus à ce sujet et le télécharger ici : https://www.nexusmods.com/sekiro/mods/13?tab=files Reste à voir si une MAJ sur console ne proposera pas plus tard un mode facile...Source : https://gamingbolt.com/sekiro-shadows-die-twice-gets-an-unofficial-easy-mode