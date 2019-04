Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy VII :Nintendo a fourni la liste des 15 jeux les plus téléchargés sur eShop en Europe pour mars 2019. Le jeu Final Fantasy VII, pourtant sorti le 26 mars et qui apparaît pour la première fois sur un système Nintendo, arrive en tête :1. Final Fantasy VII2. Baba Is You3. Mario + Rabbids Kingdom Battle4. Stardew Valley5. New Super Mario Bros. U Deluxe6. Minecraf7. Final Fantasy IX8. Yoshi’s Crafted World9. Overcooked : Special Edition10. Fear Effect Sedna11. Hollow Knight12. Mario Kart 8 Deluxe13. Cuphead14. World of Final Fantasy Maxima15. Splatoon 2De quoi entrevoir de très bonnes ventes...Source : https://nintendoeverything.com/europes-top-15-downloads-on-the-switch-eshop-for-march-2019