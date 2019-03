Voici une Information autour du jeu The Last of Us Part II :Le site PlayStation Italy, tout comme le site allemand, liste le jeu dans les titres bientôt disponibles, en compagnie de Mortal Kombat 11, Day Gone ou Control. Le jeu devrait donc bien sortir selon toutes vraisemblances cette année. Peut-être à la rentrée par exemple…Source : https://www.resetera.com/threads/the-last-of-us-part-ii-is-now-listed-in-the-coming-soon-section-on-playstation-italys-site-among-other-confirmed-2019-titles.108733/