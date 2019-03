Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Le dernier numéro du magazine EDGE du mois de mai 2019 a publié sa preview :Voici un récapitulatif :- Le titre est vraiment beau et le jeu est un exploit technique.- L'IA n'est pas très futé et ne représente pas une menace.- La moto est lente.- Ils n'ont pas eu l'occasion d'affronter une grande horde lors de leur avant-première et ont senti que les joueurs s'ennuieraient s'ils ne montraient pas - selon leurs mots - cet aspect unique dès la sortie du titre.- Jeu pas très remarquable, plein d'idées sorties tout droit de 2013.- La profondeur promise était introuvable.A voir si ça se répercute dans leur future note...Source : https://www.resetera.com/threads/edge-331-anthem-dmc5-crackdown-3-and-more.107166/page-3