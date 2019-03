Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XII : The Zodiac Age :On commence par le rendu de la version Nintendo Switch :Puis un comparatif avec la version Ps4 :Pour rappel, la version Nintendo Switch sortira le 30 avril...Sources : https://nintendoeverything.com/final-fantasy-xii-the-zodiac-age-switch-vs-ps4-comparison et : https://nintendoeverything.com/first-final-fantasy-xii-the-zodiac-age-switch-footage

posted the 03/30/2019 at 07:22 AM by link49