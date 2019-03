Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Days Gone est la première grande exclusivité PlayStation 4 prévue pour cette année, mais le développeur Sony Bend a mis pas mal de temps à créer le jeu. La production a commencé il y a six ans, en fait. S'adressant au magazine EDGE (dans le numéro 331 de mai 2019), le réalisateur et écrivain de jeu John Garvin a expliqué ce qui a pris si longtemps. Days Gone est devenu un jeu basé sur les systèmes avec d'innombrables permutations qui le rendent unique, selon lui. Tous les systèmes entrent en jeu de manière à rendre la prévisibilité impossible, et c’est ce qui rend le gameplay génial. Les permutations, combien de choses différentes peuvent se produire, sont simplement astronomiques. Et pour que cela fonctionne, vous devez avoir tous les systèmes en place et en jeu. Vous ne pouvez pas vraiment ajuster le jeu si le système de mêlée n’est pas encore terminé, car vous ne pourrez pas vraiment ajuster le système d’artisanat. Tous ces systèmes doivent être en jeu en même temps, ce qui signifie qu'ils doivent tous être mis en œuvre et être utilisés. C’est ce qui prend le temps.Le développeur a également souligné la nécessité d'équilibrer les mécanismes de la gestion du carburant. Dans le jeu, le protagoniste Deacon St. John (interprété par l'acteur Sam Witwer) devra gérer et améliorer sa moto avec précaution afin de traverser les grandes régions dangereuses post-apocalyptique du Pacifique Nord-Ouest. La gestion du carburant n’est pas chose courante dans les jeux, car c’est très difficile à équilibrer. Il ne faut pas punir le joueur, le laisser constamment à court d’essence et que ça devienne une corvée. Mais d’autre part, il faut cette tension qui provient de cette peur constante de manquer d’essence. Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/dev-days-gone-has-%E2%80%98astronomical%E2%80%99-permutations-that-make-predictability-impossible-and-gameplay-awesome.108191/