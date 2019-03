Voici une Information autour du jeu Sekiro : Shadows Die Twice :Slant Magazine a testé le jeu et lui a attibué la note de 2/5. Selon eux, le titre est plutôt un clone contemporain et sans inspiration de Tenchu : Stealth Assassins. Les combats contre les boss de Sekiro semblent non seulement contredire l’idée que le joueur se sente comme un ninja furtif, mais ils mettent également en évidence la longueur artificielle des efforts déployés par FromSoftware pour satisfaire sa soif de difficulté...Source : https://www.slantmagazine.com/games/review-the-somewhat-punishing-sekiro-shadows-die-twice-coasts-on-borrowed-moves