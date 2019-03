Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :Jycompany, utilisateur de Reddit, a récemment proposé un rendu de haute qualité de la supposée Nintendo Switch Lite. Cette semaine, le Wall Street Journal et Eurogamer ont affirmé que Nintendo prévoyait de lancer un modèle moins cher, la «Nintendo Switch Lite», destiné aux enfants, uniquement portable, sans fonction rumble et au design plus robuste.En supposant que leur rapport soit précis à 100%, un modèle Switch Lite pourrait ressembler à l'image ci-dessus. Comme vous pouvez le constater, la Nintendo Switch Lite n’a pas de Joy-Con car les boutons sont sur le système lui-même. Cela réduira les coûts de production et réduira les risques de casse ou dommage si utilisée par des enfants. Réponse surement à l'E3 2019...Source : https://www.reddit.com/r/NintendoSwitch/comments/b5mn7l/switch_vita/