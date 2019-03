Voici une Information concernant le jeu Wild :La marque WILD de Sony Interactive Entertainment a été déposée aux États-Unis. Michel Ancel avait déclaré qu'ils travaillaient toujours d'arrache-pied sur le jeu en juillet 2018. Reste à savoir si on en apprendra bientôt plus sur le jeu, et s'il sortira bien sur Ps4...Source : https://www.resetera.com/threads/sie-files-a-new-trademark-for-michel-ancels-wild.106087