Voici une Information concernant le jeu Fire Emblem : Three Houses :Nintendo France dévoile le thème principal du jeu :Il y a quelques jours, Nintendo avait dévoilé la version japonaise de ce thème :Pour rappel, le jeu Fire Emblem : Three Houses sortira chez nous le 26 juillet prochain...Source : https://twitter.com/NintendoFrance/status/1105513790756536320

posted the 03/12/2019 at 07:47 PM by link49