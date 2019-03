Voici une Information concernant le jeu Days Gone :Sony a diffusé cette vidéo mettant en avant les preview positives publiées récemment :Pour rappel, le jeu sortira le 26 avril prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/days-gone-preview-thread.103674/page-28

