Voici une Information concernant le jeu Left Alive :Le site FrontlineJP a testé le jeu et lui a attribué la note de 5.5/10. Pour eux, le titre n'est, pour parler franchement, pas un bon jeu. D'innombrables bugs, un conception de niveau douteuses, ainsi que des problèmes au niveau de l'ensemble, en font une expérience extrêmement contraignante. Pour rappel, le jeu sortira sur PC et Ps4 le 5 mars 2019...Source : https://www.resetera.com/threads/left-alive-first-review-is-out.103224

