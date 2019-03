Voici une Information concernant le jeu Pokemon Sword & Shield :Après plus de 212 000 votes sur Twitter, le favori des nouveaux Starters Pokemon a été choisi. Les fans de Pokemon Sword & Shield se sont rendus sur le compte Twitter officiel de Pokemon pour voter pour leur Starter préféré, et Larméléon a fini par remporter la victoire :Cela dit, la concurrence était extrêmement rude. Larméléon a recueilli 38% des voix et Flambino 37%. Ouistempo est arrivé à la troisième place avec 25%. Pour rappel, les jeux Pokemon Sword & Shield sortiront en fin d'année...Source : https://www.gonintendo.com/stories/329849-pokemon-sword-shield-fans-pick-sobble-as-their-favorite-new-sta

posted the 03/01/2019 at 07:30 AM by link49