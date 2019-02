Voici une Information concernant le jeu Pokemon Sword & Shield :Hier, nous avons vu pour la première fois Pokemon Sword & Shield, la huitième génération de jeux Pokemon destinés à la Nintendo Switch. Certains fans de Pokemon ont fait remarqué que Pokemon Sword & Shield ressemblait beaucoup aux graphismes et au style artistique de Pokemon Let’s GO Pikachu/Eevee. En regardant de plus près, nous réalisons que ce n'est pas le cas. Voici une comparaison des deux Pikachu ci-dessous:Comme vous pouvez le constater, il existe des différences graphiques et artistiques entre Pokemon Sword & Shield et Let’s GO. Grâce à la différence d’utilisation des shaders par Game Freak dans les deux jeux, Pikachu est plus rond, plus brillant et plus "3D" dans Let’s GO. En ce qui concerne Pokemon Sword & Shield, Game Freak a décidé de donner des contours noirs à Pikachu. Il semble plus proche de son apparence dans Pokemon Ultra Sun/Ultra Moon, ce qui lui donne un aspect «moins 3D». Pour rappel, les jeux Pokemon Sword & Shield sortiront en fin d'année...Source : https://nintendosoup.com/heres-a-comparison-of-pikachu-in-pokemon-sword-shield-and-pokemon-lets-go/