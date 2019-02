Voici une Information concernant le jeu Shemue III :Amazon a mis à jour sa fiche pour le jeu avec ce qui semble être sa jaquette. On ne sait pas pour l'instant s'il s'agit de la jaquette officielle ou pas. Pour rappel, le jeu sortira le 27 août 2019 sur PC et Ps4...Source : https://www.amazon.fr/Deep-Silver-Shenmue-III/dp/B07C5K7QF6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550908525&sr=8-1&keywords=shenmue+3

posted the 02/23/2019 at 08:13 AM by link49