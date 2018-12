Voici tout d'abord mes coups de cœur niveau jeux :Un bon jeu, malgré tout ce qu’il s’est pris dans la tronche.Largement meilleur que le deuxième opus selon moi.Un bon Remake, honnêtement.Ma Saga révélation sur 3DS. Je dois frôler déjà les 100 heures dessus.Un des meilleurs jeu de combat de l’année.Ce petit retour en avance est extraordinaire.En cumulant les deux versions, je dois avoir dépassé les 300 heures je pense.Je ne l’avais pas fini sur WiiU, je l’ai donc découvert en grande partie sur Nintendo Switch.La nouvelle référence des jeux de voiture, tout simplement.Le jeu de combat de l’année, et sans forcer.Un excellent jeu Insomniac Game, mais pas le meilleur.Un des meilleurs Opus, avec le 3.Le jeu de la Ps4 cette année selon moi. Une véritable expérience.Le meilleur Opus de la Saga, et de très loin.Et mon GOTY 2018 est donc une simple Extension, mais une véritable merveille, avec une fin juste magistrale.Puis on passe aux consoles :02. La Ps4J’ai longtemps hésité à la mettre première, mais j’ai eu qu’un seule jeu vraiment marquant cette année sur cette console.01. La Nintendo SwitchMa console de l’année, et quand je vois ce qui va m’attendre en 2019…Source : member15179.html