Note : Cet article est un condensé de plusieurs sources, principalement anglophones !

Switch de Nintendo, bien qu'ayant un peu de retard en la matière par rapport à la PlayStation 4, se rattrape de fort belle manière et se voit offrir régulièrement des Shoot'em Up, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Sur cette news, ce ne sont pas moins de six Shoot'em Up dont on va parler et dont la moitié sont d'ores et déjà disponibles.



Le genre Shoot'em Up, après un léger passage à vide se porte merveilleusement bien et s'offre un second souffle sur les consoles actuelles. Et lade, bien qu'ayant un peu de retard en la matière par rapport à la, se rattrape de fort belle manière et se voit offrir régulièrement des Shoot'em Up, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Sur cette news, ce ne sont pas moins de six Shoot'em Up dont on va parler et dont la moitié sont d'ores et déjà disponibles.

Le premier Shoot'em Up de cet article, à savoir ACA Neo Geo Aero Fighters 3 ( Sonic Wings 3 en occident) est déjà disponible sur Switch via l'eShop au tarif habituel de 6,99€. C'est un Shoot'em Up horizontal sympa s'inspirant de Strikers 1945 (où peut-être l'inverse, corrigez-moi si je me trompe). Le jeu développé par Hamster Corporation dispose des habituels modes de jeu (Arcade, Caravan Stage, etc) et même d'un Leaderboard Online. De quoi s'amuser un long moment.

Le deuxième titre est le fameux Danmaku Unlimited 3 , un titre particulièrement connu des amateurs de Danmaku, malgré qu'il ne fut jusqu'à récemment, disponible uniquement sur mobile. Ce jeu, développé par Doragon Entertainement et qui est un hommage aux productions de Cave (je pense notamment à DoDonPachi ) est également disponible sur Switch via l'eShop au tarif de 9,99€. Attention toutefois, pour l'instant le titre ne dispose pas de Leaderboard Online, ce qui est réellement dommage pour un tel jeu qui mise tout sur le scoring.

On continue avec l'énorme surprise que personne n'attendait (pour ma part, ce fut l'annonce de l'année). Psyvariar fait son retour sur console de salon 15 ans après le dernier épisode. En effet, le dernier épisode à être sorti fut Psyvariar 2 : Ultimate Finale sur PlayStation 2 et qui était une version Plus de la version Xbox, qui elle-même était une version Plus de la version Dreamcast.



Et cette annonce est une véritable surprise, surtout concernant le support, vu qu'aucun Psyvariar n'est sorti sur console Nintendo. Dans tous les cas, les cas, cet épisode non numéroté et dont on ignore s'il sera inédit ou pas se nommera Psyvariar Restoration , sortira donc en juillet sur Switch et qu'il sera développé par City Connection (les développeurs de Game Tengoku : Cruisin Mix sur PlayStation 4 et Steam), le tout avec la bénédiction du développeur d'origine Success Corporation .

On continue avec Steredenn : Binary Stars , un jeu dont j'avais parlé sur cet article . Et bien ce Shoot'em Up très particulier dont les niveaux sont générés aléatoirement est désormais disponible sur Switch au tarif de 12,99€, soit le même prix que les versions PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One et Steam.



Au programme de ce portage développé par les Français de Pixelnest , il y a la présence d'un mode multi en local à deux joueurs (parfait pour les hermétiques au Online), un mode Boss Rush dont la sélection de boss sera renouvelée chaque semaine. La présence de cinq vaisseaux ayant chacun leurs propres caractéristiques (le jeu de base n'en dispose que d'un seul) et qui disposent tous d'une capacité spéciale, ce qui confère au jeu un tout nouveau gameplay non disponible dans la version originale de Steredenn . Il y a également de nouvelles armes, de nouveaux boss (dont pas moins de six d'entre-eux seront secrets), de toutes nouvelles musiques, de nouveaux décors, un nouveau système de scoring (qui demeure encore inconnu) et bien évidemment un rééquilibrage du gameplay pour aller de pair avec toutes les nouveautés en question.

Après un passage assez remarqué sur Steam, Xbox One, PlayStation 4, PS Vita et prochainement en Arcade, c'est dans la logique des choses que l'excellent Shoot'em Up horizontal Super Hydorah débarque sur la Switch de Nintendo. Cette information, on la doit au studio partenaire de Locomalito , à savoir Abylight Studios .



Ce portage à d'ailleurs été rendu possible grâce à un partenariat entre Nintendo et YoYo Games, les créateurs du moteur graphique du jeu nommé "GameMaker"et dont vous pouvez en savoir plus en cliquant ici-même .



Petite information intéressante concernant ce moteur graphique, une version améliorée nommée "GameMaker Studio 2" doit sortir sur Switch dans le courant de cet été et vu que les développeurs veulent sortir Super Hydorah au plus vite, une sortie pour cet hiver paraît envisageable.