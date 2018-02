Steredenn

Pixelnest

Plug in Digital

Steredenn : Binary Stars

Steredenn

Steredenn

Steredenn

Steredenn : Binary Stars

Steredenn

Je n'ai pas trop l'habitude de relayer des news concernant des Shoot'em Up indés (certains sont moins intéressants que d'autres), mais quand je le fait, c'est qu'il y a une raison. Et pour cause, le jeu dont je vais vous parler est très bon, plutôt original de par ses mécaniques de rogue-like et il est surtout développé par deux Français originaires de Rennes en Bretagne.Donc le Shoot'em Up indépendant, développé par les Français de, édité paret sorti il y a plusieurs mois suretva débarquerdans une nouvelle version nommée. Cette nouvelle version sera disponible viaet sera donc une grosse version Plus duoriginal. Une preuve supplémentaire que le duo de développeurs tient à son jeu.Pour ce qui est des nouveautés du jeu (et il y en a un sacré paquet), il y aura la présence d'un mode multi en local à deux joueurs (parfait pour les hermétiques au Online), un mode Boss Rush dont la sélection de boss sera renouvelée chaque semaine. La présence de cinq vaisseaux ayant chacun leurs propres caractéristiques (le jeu de base n'en dispose que d'un seul) et qui disposent tous d'une capacité spéciale, ce qui confère au jeu un tout nouveau gameplay non disponible dans la version originale de. Il y aura également de nouvelles armes, de nouveaux boss (dont pas moins de six d'entre-eux seront secrets), de toutes nouvelles musiques, de nouveaux décors, un nouveau système de scoring (qui demeure encore inconnu) et bien évidemment un rééquilibrage du gameplay pour aller de pair avec toutes les nouveautés en question.Pour les possesseurs duoriginal, aucun souci ! Une grosse mise à jour contenant tout le contenu desera également disponible pour les versionset(la versionn'est toutefois pas mentionnée) et cette mise à jour sortira dans les mois suivant la version, sans plus de précisions.Pour finir, voici le trailer de lancement de la version originale de